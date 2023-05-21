Asal ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan ve Asal ailesinin çınarı Jale Asal dün vefat etti.
87 yaşında vefat eden Jale Asal, bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
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