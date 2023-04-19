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Araz ailesinin acı günü

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Araz ailesinin acı günü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşkınköy sakinlerinden olanve çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olan İsmail Araz vefat etti.
Araz bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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