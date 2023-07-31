Altınova’ya ateş düştü

İskele bölgesinin küçük köylerinden Altınova Köyü’nün sevilen isimlerinden birini daha genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Altınova köyü sakinlerinden 51 yaşındaki Emirali Kasap’ın beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Kasap’ın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken Emirali Kasap, bugün kılınan öğle namazının ardından Altınova köy mezarlığına defnedildi.
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