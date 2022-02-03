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Altınova köyü eniştesine ağlıyor

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Altınova köyü eniştesine ağlıyor
İskele Belediyesi’ne bağlı Altınova köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Çınarlı'lı olup Altınova köyünde ikamet eden Osman Sunal dün hayatını kaybetti.
Sunal, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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