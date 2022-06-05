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Alaniçi yasa boğuldu

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Alaniçi yasa boğuldu
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Alaniçi yasa boğuldu.
Alaniçi'nin sevilen genç simalarından olan Hasan Ağa bugün hayatını kaybetti.
Yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Hasan Ağa'nın ölümü başta ailesi olmak üzere köyde ve bölgede büyük üzüntüyle karşılandı.
Çiftçilikle uğraşan Hasan Ağa bir çocuk babasıydı.
 
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