Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Alaniçi yasa boğuldu.

Alaniçi'nin sevilen genç simalarından olan Hasan Ağa bugün hayatını kaybetti.

Yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Hasan Ağa'nın ölümü başta ailesi olmak üzere köyde ve bölgede büyük üzüntüyle karşılandı.

Çiftçilikle uğraşan Hasan Ağa bir çocuk babasıydı.

