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Akil Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

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Akil Bilgili son yolculuğuna uğurlandı
Mehmetçik ve bölgesinin sevilen simalarından olan ve geçtiğimiz Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Akil Bilgili son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmetçik Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasından Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedilen Bilgili’nin cenaze törenine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mehmetçik Belediysi Başkanı Cemil Sarıçizmeli bulunuyordu.

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Akil Bilgili’nin çok vatansever, mert bir kişi olduğunu ve yıllarca yaşadığı İngiltere kalbinin hep Kıbrıs için attığını belirtti.
 
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