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Akdoğan Pembe ablasına ağlıyor

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Akdoğan Pembe ablasına ağlıyor
Akdoğan sevilen ve sayılan isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan sakini olan Pembe Zafer bir süreden beridir yakalandığı hastalığa yenik düşerek bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Pembe Zafer’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakiben Akdoğan Camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Akdoğan Kabristanlığına defnedildi.
 
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