Akdoğan, Nejla ablasına ağlıyor

Mesarya’nın büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan’ın sevilen ailelerinden Korutürk ailesinin çınarı Nejla Korutürk bugün vefat etti.
Korutürk’ün cenazesi yarın Akdoğan Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.