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Akdoğan, Nejla ablasına ağlıyor

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Akdoğan, Nejla ablasına ağlıyor
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Mesarya’nın büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan’ın sevilen ailelerinden Korutürk ailesinin çınarı Nejla Korutürk bugün vefat etti.
Korutürk’ün cenazesi yarın Akdoğan Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedilecek.
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