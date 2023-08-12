Akdoğan Bahattin hocasına ağlıyor

Aslan Baf’ın Susuzlu köyünden olan Akdoğan sakinlerinden Bahattin Ünveren bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar eğitim camiasına öğretmen olarak hizmet veren Bahattin hoca 82 yaşında vefat etti.

Ünveren’in cenazesi Akdoğan Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.

