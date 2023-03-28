Akçay, Mulayım dayısına ağlıyor

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akçay köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyünün sevilen simalarından ve çınarlarından olan Ömer Mulayım Mutlu bugün vefat etti.

Mülayım Mutlu'nun cenazesi yarın (29 Mart Çarşamba )Akçay camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Akçay Hayrettin Seheroğlu Kabristanlığına defnedilecek.