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Akansel sevenlerini üzdü

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Akansel sevenlerini üzdü
Güzelyurt'un sevilen simalarından Şifa Aysel Akansel, bugün hayatını kaybetti. Akansel'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Şifa Aysel Akansel'in cenazesi yarın Güzelyurt Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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