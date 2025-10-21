İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, restoranlara yönelik yaptığı kontrollerde üç işletmeyi inceledi, iki işletmeye cezai işlem uygulanırken, bir işletmenin ise faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Denetimlerde, bir işletmede sunulan hizmetin sağlık koşullarına uygun olmadığı, diğerinde ise personelin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Faaliyeti geçici olarak durdurulan işletmede ise, sağlık karnesi bulunmayan personel çalıştırıldığı ve hijyen standartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Kurteli, “İşletmeleri cezalandırmak değil, sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Gıda güvenliği halk sağlığının temelidir. Vatandaşlarımızın güvenle hizmet alabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

MAĞUSA

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri de, kent genelindeki restoran, kafeterya ve güzellik salonlarında hijyen, işletme izni ve personel sağlık karnesi denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hizmet veren kafeterya ve restoranlarda da inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmelerin yasal izin belgelerini, çalışma ruhsatlarını, personel sağlık karnelerini ve hijyen koşullarını kontrol ederken, gıda güvenliği ile ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde uzun süredir atıl durumda bulunan ve çevre görüntüsünü bozan hurda araçlara da müdahale ederek araçları bulundukları yerlerden çekip müsadere altına aldı.