İngiltere’den önceki akşam Baf Havalimanı'na giden 25 yaşındaki bir kadın yolcunun tasarrufunda, 24 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Rum gümrük ve polis memurları tarafından yolcunun valizinde yapılan aramada 40 paket içerisinde toplam 24 kilo kenevir ele geçirildiğini yazan Philenews haber sitesi, uyuşturucuya el konulduğunu, kadının ise tutuklanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından sekiz gün göz altında kalmasına karar verildiğini belirtti.

Rum polisinin uyuşturucunun büyük miktarda olması ve paketlenmesi dolayısıyla bunun münferit bir olay değil organize bir şebekeyle alakalı olduğunu düşündüğü belirtilirken, göz altındaki şahsın sorgusu yanı sıra Europol’le iş birliği içinde araştırmaların sürdüğü kaydedildi.