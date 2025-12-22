Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ana sponsorluğunda uzun yıllardır ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025–2026 sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

Takım, Bursa’da oynanan deplasman karşılaşmasında Bursa BESK’i 84–74 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda hedefleri doğrultusunda mücadelesini sürdürmeye devam edecek.