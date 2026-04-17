Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 43. Yıllık Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul toplantısında ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun açılış konuşmalarını yaptı.

Konuşmalarda Kuruluşunun 44.yılı ve faaliyetlerine başlamasının 43. yılını yaşayan Kıbrıs Vakıflar Bankasının, 175 çalışanı, 11 Şubesi ve 14,6 milyar TL aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün tek kamu bankası olduğu vurgulandı.

Bankanın güçlü ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlara uygun çeşitli kredi seçenekleri sunulduğunu, yüzlerce girişimcinin desteklendiğini, halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiği ifade edildi.

Genel Kurulda, 2025 yılında gösterilen olumlu performans nedeniyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, Bölüm, Birim ve Şube Yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Mali işlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Sekreteri Elvan Kınış gündem maddelerinin sunumunu yaptı. Bankanın 2025 yılı mali tabloları, bankacılık risklerinin yönetimi ve finansal sağlamlık göstergeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bankanın 2025 yıl sonu itibariyle aktiflerinin %55 oranında artarak 14.6 milyar TL’ye, kredilerinin %79 oranında artarak 5,9 milyar TL’ye, mevduatlarının %53 oranında artarak 9,5 milyar TL’ye ve özkaynaklarının ise %56 oranında artarak 869 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Hiissedarların onayına sunulan, Yönetim Kurulu Raporu, 2025 yılı bilanço ile kâr ve zarar cetveli oy birliği ile onaylandı dilek ve temenniler bildirildi ve Genel Kurul tamamlandı.