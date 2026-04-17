Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlandığını açıkladı.

Düzenlemenin, Avrupa Birliği’nin yaş doğrulama sistemiyle entegre edileceği ve yasa tasarısı olarak Meclis’e sunulacağı bildirildi. Hristodulidis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çocukların dijital ortamda korunmasının hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Buna göre, sosyal medya platformlarında yeni hesap açılması ve mevcut hesapların kullanılmasının sürdürülmesi için asgari yaş sınırı 15 olacak.

Hazırlanan model kapsamında, Avrupa Birliği’nin yeni yaş doğrulama uygulamasının bir yıl içinde Güney Kıbrıs’ın “Dijital Vatandaş” uygulamasına entegre edilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, çocukların korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. Yaptırım ve geçiş süreci de tasarıda yer alacak Hazırlanacak yasa tasarısında, yaş doğrulama zorunluluğu, kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve geçiş sürecine ilişkin hükümlerin de bulunacağı belirtildi. Güney Kıbrıs’ta daha önce sosyal medya yaşıyla ilgili farklı eşiklerin tartışıldığı, ancak yeni hazırlığın doğrudan 15 yaş sınırını esas aldığı görülüyor.