Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıldırım köyü sakinlerinden Merttuna ailesinin sevilen siması Tijen Merttuna dün vefat etti.

Bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Merttuna’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Yıldırım köy camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığına defnedildi.