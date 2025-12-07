Ülkemizin en batısındaki büyük yerleşim yerlerinden olan Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Lefke ve bölgesinin sevilen siması, uzun yıllar Lefke Spor Kulübü’ne futbolcu olarak önemli hizmetler veren Lefke Belediyesi çalışanı Erhan Gümüşhan bugün vefat etti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun zamandır tedavi görmekte olan Gümüşhan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve futbol camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefke Orta Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.