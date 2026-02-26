Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Karpaz’da vurulduğu düşünülen bir eşeğin acı içinde yaşamını yitirdiğini duyurarak, yaşananlara tepki gösterdi.

Basat, bürokratik süreçler ve bütçe engelleri nedeniyle Eşek Yönetim Planı’nın hayata geçirilemediğini belirtti.

Kemal Basat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Siz hiç bir eşeğin vurulduktan sonra yerde acılar içerisinde kıvrandığına şahit oldunuz mu?

Bu videolar bugün (dün) çekildi... Ama hayvanın en az 2 gün önce vurulduğu düşünülüyor. Allah bu önlenebilir ve anlamsız acıyı hiçbir canlıya yaşatmasın.

Biz Taşkent Doğa Parkı olarak ne mi yapıyoruz? Karpazda bu canlara yardım için çabalamamız gerekirken, bölge halkını eşek baskısından rahatlatmamız gerekirken Lefkoşa'da yok bütçeler açıldıydı, yok bloke yazısı yazılamadıydı, yok yazıldıydı da detay istendiydi, yok Maliyeye yazıldıydı da daha cevap gelmediydi falan oturduk bürokrasinin sonuçlanmasını ellimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi bütçeleri serbest bırakıldığında bile projenin 2026 yılı ihtiyacının tamamını karşılamayacak o da ayrı bir konu , onun için de umutlu başka görüşmeler yapıyoruz ama onlar da daha meyvesini veremedi. Bütçe geldiği gün bile en az 1-1.5 ay hazırlık aşaması var. En azından 2026 sezonunu da 2025 gibi kaybetmeden iş çıkarabiliriz ve yol katedebiliriz diye ümit ederek bekliyoruz...

Bu arada ne yazık ki bu dostumuzu kurtaramadık, acı çeke çeke son nefesini verdi biz oraya ulaşana kadar. Polis'e haber verildi...

Üzgünüz dostum, tüm çabalarımıza rağmen seni de kurtaramadık, umarım yakın zamanda Eşek Yönetim Planında önümüzü açacak kaynak oluşturulacak ve geride kalan türdaşlarının sonu senin gibi olmayacak...”