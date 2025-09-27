Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabionid (Bonzai) alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan Sıdıka Tuğrul dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen bir ekip tarafından aracıyla seyir halinde olan zanlının durdurularak, üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanında bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında da arama yapıldığını, 35 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde kendi içimliği için 19 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan 40 gram olarak 23 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, bir kişinin arandığını açıklayan polis, zanlının soruşturma amaçlı 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.