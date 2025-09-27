Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde verme tasarruf suçlarından tutuklanan Ahmed Abdulaal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.09.2025 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu suçu ile ilgili Mahkemeden temin edilen arama ile 18.09.2025 tarihinde 1:50-12:30 saatleri arasında S.S. ile, Ahmed Abdulaal'in Lefkoşa’da birlikte kaldıkları ikametgahta Güzelyurt Adli Şube ekipleri tarafından yapılan aramada balkonda 15 adet küçük naylon poşet parçalarına sarılı yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve konu ikametgahta bulunan S.S.’ye ait yatak odasında bulunan çalışma masası üzerinde gri renk kraşer ve içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak aldığını söyledi. Polis,

Polis, Ahmed Abdulaal’ın suçüstü tutuklandığını, S.S.’nin ise arandığını kaydetti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve beklenen sonuçların ellerine ulaştığını kaydetti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak 2024 yılı Kasım ayında kokain ve hintkeneviri tasarrufu suçundan teminata bağlandığını belirterek, yeniden serbest yargılanması halinde benzer suç işleyebileceğini, yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.