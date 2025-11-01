Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Friday Igbınosun ile Michael Chukwunasom Odogwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 27 Ekim’de zanlıların birlikte kaldığı Göçmenköy’deki ikametgahlarında yapılan aramada zanlının birin yatak odasında satışa hazır 41 ayrı pakette 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi, paketlemede kullanılan makas, jelatin, kâğıt parçaları ve ayakkabı kutusunda uyuşturucu satışından elde edilen 30 bin TL, 340 Sterlin, 330 euro ve 380 dolar bulunduğunu ve her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlı Igbınosun ifadesinde 22 Ekim’de Lefkoşa’da bir konumdan bir şahıs aracılığıyla 135 gram kenevir aldığını, satışa hazır şekilde paketlediğini, 105 gramını paketi bin TL karşılığında sattığını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.