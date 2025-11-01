Girne Narkotik polisi aldığı ihbar üzerine Zambaklı Sokak Karaoğlanoğlu’nda bir apartman dairesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bölgede pusu kurarak Alexis Kımararungu ve Enock Kwızera’yı dairede suçüstü yakaladı.

Zanlıların apartman dairesini zula evi olarak kullandıklarına dair itiraf içerikli beyanlarının ardından, evde gerçekleşen aramada satışa hazır ayrı ayrı paketlerde 150 gram Hintkeneviri, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 600 TL nakit para, 1 adet hassas terazi, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan makas, koli bandı ele geçirildi.

Zanlılar tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak aleyhlerine 3’er gün tutukluluk emri alındı.

KALDIKLARI EV GİRNE’DE ÇIKTI

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı şubede görevli polis memuru, zanlıların Uyuşturucu alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis önceki gün şubeye gelen ihbar üzerine saat 18.00 sıralarında Zambaklı Sokak Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir apartman dairesine baskın yapıldığını kaydetti. Her iki zanlının da evde uyuşturucu maddeler ile yakalandığını ifade eden Kardeşler, zanlıların kaldıkları adresin Girne’de olduğunu tespit ettiklerini baskın yapılan apartman dairesini zula evi olarak kiraladıkları beyanını yaptıklarını ifade etti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Kardeşler zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.