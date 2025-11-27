Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşmasının, KKTC’nin Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) ihlal ettiğini belirterek, “KKTC hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz” dedi.

“Rum tarafı, Anavatan Türkiye’nin askeri gücünü yok sayarak, yabancı aktörlerden destekle silah yığınağı yapsa da Kıbrıs’taki stratejik dengeyi asla değiştiremez.” vurgusu yapan Üstel, anavatan Türkiye ile aynı çizgide olduklarını kaydetti.

Üstel, “Haklarımızı ihlal etmeye kalkışmaları veya silahlanmayı fiili saldırıya dönüştürmeleri halinde, halkımızın güvenliğini ve haklarını korumak için her tür adımı atarız” ifadelerini kullandı.

-“Bu adım Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini gösteriyor”

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi’nin, Lübnan’la KKTC’nin Münhasır Ekonomik Bölgesini olumsuz etkileyecek anlaşma yapmasına ve silahlanma faaliyetlerini hızlandırmasına tepki gösterdi.

GKRY’nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının, KKTC’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirten Üstel, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir” diyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ancak bilinmelidir ki Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez. Adada iki egemen devletin adanın kaynaklarından ortak yararlanması yönündeki uzlaşmacı yaklaşımımızı yanlış yorumluyorlarsa bunun bedeli ağır olur.”

GKRY’nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda artırdığı silahlanmanın, adada ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Başbakan Üstel, “Gerek Türkiye’nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir” dedi.

-“Rum tarafı, silahlanma yoluyla adada hiçbir stratejik dengeyi bozamaz”

Rum tarafının, silahlanma yoluyla adada hiçbir stratejik dengeyi bozamayacağının altını çizen Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; ihtiyaç duyulması halinde haklarımızı savunmak için milletçe her türlü adımı atmaya muktediriz.

Lübnan’a da hatırlatırız: GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak, Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir.”