Başbakan Ünal Üstel, yapay zeka destekli hız tespit kameraları hakkında açıklama yaparak, ilk aşamada yalnızca hız denetiminin aktif olacağını belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, yapay zeka destekli hız tespit kamera süreci hakkında bilgi verip, sadece trafik güvenliğinin değil, herhangi bir suç işlendiğinde faillerin tespitinin de daha hızlı ve etkin şekilde yapılabileceğini kaydetti.

Başbakan Üstel'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde bir süredir yapay zekâ destekli hız tespit kameraları ile ilgili tartışmalar yaşanmakta ve bu durum vatandaşlarımız arasında da bazı soru işaretlerine yol açmaktadır. Başbakanlık olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı Trafik Dairesi ile tam bir koordinasyon içerisinde bu açılmayı yapma gereği duydum. Amacımız, bu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Bu süre zarfında sizlerden en önemli beklentimiz; hız limitlerine uymanız, trafik uyarı levhalarına dikkat etmeniz ve özellikle ebeveynlerimizin dikkatli olması, aynı zamanda araç kullanan çocuklarını da bu yönde uyarmasıdır. Tek bir vatandaşımızı ya da ülkemizde misafir olarak bulunan tek bir canı dahi kaybetmek istemiyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bu alanda çok acılar yaşadık.”

- “Vatandaşlar kapsamlı bir şekilde bilgilendirilecek”

Üstel, Polis Genel Müdürlüğü’nde kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirileceğini, ardından kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirileceğini ve kameraların aktif olarak görev yapmaya başlayacağını belirtti.

“İhlallere yönelik cezalar da bu bilgilendirme tarihinden itibaren uygulanacaktır.” diyen Üstel, vatandaşlar kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeden ve uyarıcı levhalar tamamlanmadan ceza yazma sürecinin başlamayacağını belirtti.

Yeni sistemle birlikte gelen yeniliklere değinen Üstel, ilk aşamada yalnızca hız denetimlerinin aktif olacağını, emniyet kemeri, yiyecek-içecek, evrak vb. kontrollerin ilerleyen süreçte değerlendirileceğini kaydetti. Vatandaşların mutlaka bilgilendirileceğini vurgulayan Üstel, trafik güvenliği değil, herhangi bir suç işlendiğinde faillerin tespitinin de daha hızlı ve etkin şekilde yapılabileceğini vurguşadı.

- “Amaç ceza değil, güvenlik”

Üstel, kameraların kuruluş amacının vatandaşı cezalandırmak değil; trafik güvenliğini artırmak, yolları daha güvenli hale getirmek ve can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.

Bu süreçte halkın desteği ve duyarlılığı her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Üstel, “Gelin, hep birlikte kurallara uyarak daha güvenli bir trafik düzeni kuralım. Unutmayalım; hız yapmak bir anlık heyecan olabilir ama kaybettirdikleri geri gelmez. Hepinize güvenli sürüşler dilerim." ifadelerine yer verdi.