UKÜ İletişim’de “Yeni Nesil İletişimciler Mezun Oluyor”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi 2005 mezunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Özlem Demirkıran geleceğin iletişimcilerine mezuniyet sonrası tecrübeleri ve işe alım süreci hakkında bilgi verdi.UKÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Mezuniyet Sonrası Kariyer Hayatı” temalı söyleşinin konuğu olarak öğrencilerle bir araya gelen Demirkıran, bilgi ve iletişi çağı diye tanımlanan büyük dönüşümün içerisinde olduğumuzu belirterek, “İletişim eğitiminde yeni bir soluk ve dinamizm getirmek çok önemli. UKÜ’de öğrencilere kendilerini özgürce geliştirebilecekleri bir akademik ortam sunuluyor ve yeni nesil iletişimciler olarak mezun oluyor” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevi öncesinde birçok farklı departmanda çalıştığını belirten Demirkıran konuşmasında, dünya genelinde son birkaç yıldır yaşananlar gelişmeler ile iletişimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve dersler kapsamında elde edilen bilginin değerli olduğunu ancak iletişim sektöründe tek gerçeğin deneyimli olmaktan geçtiğini belirterek, üniversite sürecinde stajın deneyim kazanmak açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.Demirkıran, öğrencilerin hızla dönüşen iletişim ortamının gerektirdiği, entelektüel bilgi, becerilerini geliştirebilmeleri adına eğitim süreçlerinde aktif olarak katıldıkları ders dışı faaliyetlerin mezuniyetleri sonrasında kendilerine artı kazandırabileceklerinin önemine dikkat çekerek “okul dışı etkinlik ve çalışmalardan elde edilen sertifikalar iş başvuru sürecinde parlak detaylar olarak öne çıkabiliyorlar” dedi.CV hazırlamanın püf noktaları hakkında da konuşan Demirkıran, özellikle CV hazırlarken fotoğraf kullanılması gerektiğini çünkü işverenlerin öncelikle fotoğrafa bakıp daha sonra CV’nin içeriğine yöneldiklerini ifade etti.Demirkıran, staj ya da iş başvuruları için öğrencilerin Kariyer net ve Linkedin platformlarını kullanmalarının yararlarına da dikkat çekerek, öğrencileri iş görüşmesinde sorulabilecek sorular hakkında bilgilendirdi.