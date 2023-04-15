DAÜ 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında seminer verildi

11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde düzenlenen etkinlikte DAÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu Posta Gazetesi Teknoloji Haberleri Editörü Murat Gülderen “Medyada Dijitalleşme Geleneksel Medyayı Ortadan Kaldırır Mı?” konulu seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde düzenlenen etkinlikle devam etti.DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte DAÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu Posta Gazetesi Teknoloji Haberleri Editörü Murat Gülderen “Medyada Dijitalleşme Geleneksel Medyayı Ortadan Kaldırır Mı?” konulu seminer verdi.Seminerde konuşan Murat Gülderen, ana akım medyanın varlığını dijital platformda da sürdürdüğüne dikkat çekti. Gülderen, öğrencilerin haber üretimi noktasında özel alanlarda uzmanlaşmalarının önemini vurguladı.DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Metin Ersoy da günümüzde yeni medyanın daha aktif olduğunu ancak güven sorunu yaşadığını kaydetti. Ersoy, tüm çabalarının yetiştirdikleri öğrencilerle yenilikleri yakalamak ve dijital çağa uyum sağlamak olduğunu belirtti.