Gazimağusa bölgesi köylerinden Tuzla sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Tuzla sakinlerinden, Mağusa Suriçi eski esnaflarından olan sevilen sayılan çınar Sabri Umay bugün vefat etti.

Umay Construction Direktörü ve Tuzla Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Umay’ın babası olan Sabri Umay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Tuzla Köy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tuzla Kabristanlığına defnedilecek.