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Zaniolo, Aston Villa'da

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Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu NicoloZaniolo, Aston Villa'ya transfer oluyor. 24 yaşındaki futbolcu, bugün İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor

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Zaniolo, Aston Villa'da
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İngiliz ekibi, İtalyan futbolcuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Zaniolo, bu sezon belirli sayıda maça çıkarsa opsiyon devreye girecek.
Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alırsa Galatasaray'ın bu transferden 37 milyon avro seviyesinde bir kazanç elde etmesi bekleniyor.
Zaniolo, İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek. İtalyan yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'dan transfer edilmişti.
 
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