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Ukrayna'da lig sonlandırıldı

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Ukrayna'da lig sonlandırıldı
Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.
Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.
Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.
 
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