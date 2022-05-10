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Transferde ilk bombayı Manchester City patlattı

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İngiltere Premier Lig devi Manchester City Norveçli golcü ErlingHaaland'ın transferi konusunda Alman ekibi Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı

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Transferde ilk bombayı Manchester City patlattı
Avrupa devlerini peşinden koşturan ErlingHaaland'ın yeni adresi netleşti.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Alman temsilcisi Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcünün, 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sözleşmesinde 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan ErlingHaaland'ın, maliyetinin imza parası ve yıllık ücretlerle birlikte yaklaşık 200 milyon euroyu bulması bekleniyor.
21 yaşındaki santraforun babası Alf-IngeHaaland da Manchester City de forma giymişti.
2020'de Salzburg'dan 20 milyon euroyaBorussia Dortmund'a transfer olan Haaland, sarı-siyahlı forma ile 88 maçta 85 kez fileleri havalandırdı, 23 de gol pası verdi.
Norveçli yıldız, bu sezon ise Dortmund formasıyla 29 mücadelede 28 gol kaydetti, 8 de asit yaptı.
Haaland'ın adresinin netleşmesi sonrası şimdi gözler PSG'nin yıldız KylianMbappe'de...
 
 
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