Tottenham dolu dizgin

Premier Lig'in 9. hafta son maçında Tottenham, Fulham'ı konuk etti. Maçın ilk yarısını Tottenham, Heung-MinSon'un 36. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekipte James Maddison, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı ve maç da 2-0 sona erdi.
Tottenham, Fulham'ı yenerek Manchester City'ye devrettiği liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
Ligin 9. haftası sonunda lider Tottenham'ın 23 puanı bulunurken, 21 puanlı takımlardan averaj farkıyla Manchester City ikinci, Arsenal üçüncü, 20 puanlı Liverpool ise dördüncü sırada yer alıyor.