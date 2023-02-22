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Son 16 turuna kalacak son 8 takım belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları bugün oynanacak

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Son 16 turuna kalacak son 8 takım belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek son 8 takım, bugünkü maçların ardından belirlenecek.
Play-off turu rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:
19.45 Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) (1-1)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1)
19.45 Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya) (3-2)
19.45 PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya) (0-3)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya) (2-2)
22.00 Rennes (Fransa) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna) (1-2)
22.00 Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-0)
22.00 Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (0-1)
 
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