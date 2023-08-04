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Şikeden yargılanan Brezilyalı futbolcu Baf’a transfer oldu

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Brezilya’da şikeli maç çetesine karıştığından şüphelenilen futbolcu Baf kulübüne transfer oldu

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Şikeden yargılanan Brezilyalı futbolcu Baf’a transfer oldu
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Brezilya’da patlak veren şikeli maç skandalına karıştığından şüphelenilen ve Eylül ayında yargılanma süreci başlayacak Coritiba takımı futbolcusu AlefManga’nın, Baf Futbol Kulübü (Pafos FC) tarafından transfer edildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 28 yaşındaki futbolcunun hakemi yanıltarak sarı kart göstermesini sağlamak karşılığında 11 bin dolar almakla suçlandığını ve Brezilya makamlarının, Manga’nın uluslararası şikeli maç çetesine karıştığından bahsettiğini yazdı.
Gazete, Manga’nın yargılanma süreci bitene kadar ülkesinde futbol oynayamayacağını, ancak bu kuralın, başka ülkeler için geçerli olmadığını ve PaphosFC’nin, Manga’yı bir yıllığına kiraladığını kaydetti.
Haberde, şikeli maçlarla ilgili araştırmanın Brezilya Meclisi’ne kadar uzandığı ifade edildi.
 
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