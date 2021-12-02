Salah performansıyla Premier Ligi sallıyor

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, gösterdiği performans ile parmak ısırtıyor. Bu sezon 19 resmi maça çıkan Mısırlı yıldız, 19 kez fileleri sarsıp 7 de gol pası verdi

Liverpool hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Merseyside ekibi, Premier Lig zirvesinin sadece 2 puan uzağında bulunuyor.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turuna kaldı. Liverpool'un bu yükselişinde en önemli pay sahiplerinden biri de Muhammed Salah.

Mısırlı yıldız gösterdiği performans ile adeta göz kamaştırıyor.

Bu sezon 19 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, 19 kez rakip fileleri havalandırdı. Salah bu istatistiğinin yanına 7 de gol pası ekledi.

Mısırlı futbolcu geçtiğimiz sezon da gösterdiği performans ile adından söz ettirmişti. Liverpool forması ile 51 resmi maça çıkan Muhammed Salah, 31 kez fileleri sarsıp 6 da gol pası vermişti.



