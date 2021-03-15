Ronaldo, Pele’nin rekorunu kırdı

Kral Pele' artık futbol tarihinin en çok gol atan ismi değil. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerindeki resmi maçlarda toplam 770 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Serie A'da bu hafta oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan 36 yaşındaki Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkarak, Pele'nin 767 gol rekorunu kırdı.

Brezilyalı Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo ise Instagram'da Pele ile fotoğrafını paylaşarak, "Dünya golcüleri sıralamasında üst sıralarda yer alarak Pele'nin rekorunu kırmak, çocukken asla hayal edemeyeceğim bir şeydi" diyerek efsanevi futbolcuya olan hayranlığını dile getirdi.

