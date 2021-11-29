PSG’ye Neymar’dan kötü haber

Paris Saint Germain’in Saint Etienne’i 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında sakatlanan Neymar’ın durumu belli oldu… 15. haftasında Saint Etienne'e konuk olan Paris Saint Germain geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Ancak mücadelenin son dakikalarında Neymar’ın yaşadığı kötü sakatlık moralleri alt üst etmişti.
Kontrolleri yapılan ve MR’ı çekilen Brezilyalı yıldızın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saint Etiennedeplasmanının 84. dakikasında yaşanan orta saha mücadelesinde Brezilyalı yıldıza arkadan kayarak müdahalede bulunan Maçon, Neymar'ı faulle durdurdu.
Büyük bir endişe ile sahaya giren sağlık personeli ilk müdahalesini yapmış ve 29 yaşındaki yıldız yerini Eric Dina’ya bırakmıştı.
Pozisyon sırasında sol bileği burkulan ve acı içerisinde yerde kalan Neymar sedyeyle oyun dışına alınırken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.
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