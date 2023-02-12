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PSG yine karıştı

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Monaco'ya yenilen PSG'de Neymar, takım arkadaşları Vitinha ve Hugo Ekitike'yi eleştirdi. Brezilyalı ayrıca sportif direktör Luis Campos ile tartıştı

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PSG yine karıştı

Fransa Kupası Son 16 Truru'nda Marsilya'ya mağlup olan Paris Saint-Germain, Ligue 1'de ise Monaco'ya karşı 3-1 kaybetti.
Maç sırasında hayal kırıklığına uğrayan Neymar'ın, takım arkadaşları Vitinha ve Ekitike'yi, doğru alanlara pas atmadıkları için suçladığı bildirildi. Brezilyalı yıldız, maçtan sonra vatandaşı Marquinhos ile birlikte kulübün sportif direktörü Campos ile de tartışmaya girdi. L'Equipe'e göre Campos, hem kötü skorlar hem de tartışmalardan dolayı takımı azarladı.
PSG, sezonun üçüncü lig mağlubiyetini aldı ve bu da lig ikincisi Marsilya ile aradaki puan farkının beşe düştüğü anlamına geliyor.
Hem Kylian Mbappe hem de Lionel Messi, sırasıyla uyluk ve hamstring sakatlıkları nedeniyle 11'de yoktu. Messi'nin, Şampiyonlar Ligi maçından önce geri dönmesi muhtemel olsa da Mbappe için durum o kadar iyimser değil.
 
 

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Etiketler; #PSG
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