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Premier Lig'de şampiyon Manchester City

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Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Son 5 sezonda 4. kez şampiyonluk sevinci yaşayan City'nin 2 golünü İlkay Gündoğan attı

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Premier Lig'de şampiyon Manchester City
İngiltere Premier Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.
Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.
Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.
Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.
Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.
 
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