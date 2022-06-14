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Nemanja Matic Roma'da

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp orta saha oyuncusu NemanjaMatic'i transfer etti

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Nemanja Matic Roma'da
Roma'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki Sırp oyuncunun kendisini 30 Haziran 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Matic'in Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği bildirildi.
Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Matic, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla sezona başlamayı iple çekiyorum. Roma, büyük bir kulüp. Harika taraftarlar ve bir antrenörü var. Mourinho'yu herkes tanıyor. Benim burayı seçmem zor olmadı. Umarım birlikte önemli işlere imza atarız." ifadelerini kullandı.
Son 5 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Matic, daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda’nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.
 
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