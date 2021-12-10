Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Grubun diğer maçında ise Marsilya konuk ettiği Lokomotif Moskova’yı 1-0 mağlup ederek Konferans Ligi’ne kalmayı başardı.
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