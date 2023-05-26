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Milner'a penaltı noktası hediye edildi

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un başarılı orta sahası James Milner’a, Anfield Stadyumu'nun penaltı noktası hediye edildi

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Milner'a penaltı noktası hediye edildi
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Stadyumun zemin bakım ekibi, sezon sonu takımdan ayrılacak olan Milner'a, kırmızıların penaltıcısı olduğu için böyle bir hediye verdi.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a 8 sene önce transfer olan James Milner, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Anfield Stadyumu'nun zemin bakım ekibi de kırmızıların penaltıcısı olan Milner'a, penaltı noktasını hediye etti.
37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Bu ne büyük bir hediye" notuyla penaltı noktasının fotoğrafını paylaşarak, teşekkürlerini iletti. James Milner, Liverpool ile çıktığı 331 maçta 26 gol, 46 asistlik performansa imza attı.
Milner, Liverpool forması ile 1’er kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. 
 
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