Milan fırtınası dinmiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi. 10 maçın 9'unu kazanan kırmızı-siyahlı ekip, sadece 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü OlivierGiroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Ligde oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yıdeplasmanda 2-1 yendi.

MİLAN YENİLGİSİZ

Milan, bu sezon eski parlak günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. Serie A'ya fırtına gibi başlayan kırmızı-siyahlılar, çıktığı 10 maçın 9'unu galip tamamladı.

Sadece deplasmandaJuventus ile berabere kalan StefanoPioli'nin ekibi, topladığı 28 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda MassimilianoAllegri yönetiminde elde eden Milan, 10 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Kırmızı-siyahlılar, son yılların aksine istikrara önem vermesiyle dikkat çekiyor. 2019-2020 sezonunun 8'inci haftasında takımın başına Pioli'yi getiren İtalyan devi, yaklaşık iki yıldır tecrübeli teknik adamla yoluna devam ediyor.

