Milan fırtınası dinmiyor

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.
Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü OlivierGiroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.
Ligde oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yıdeplasmanda 2-1 yendi.
MİLAN YENİLGİSİZ
Milan, bu sezon eski parlak günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. Serie A'ya fırtına gibi başlayan kırmızı-siyahlılar, çıktığı 10 maçın 9'unu galip tamamladı.
Sadece deplasmandaJuventus ile berabere kalan StefanoPioli'nin ekibi, topladığı 28 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
Son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda MassimilianoAllegri yönetiminde elde eden Milan, 10 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.
Kırmızı-siyahlılar, son yılların aksine istikrara önem vermesiyle dikkat çekiyor. 2019-2020 sezonunun 8'inci haftasında takımın başına Pioli'yi getiren İtalyan devi, yaklaşık iki yıldır tecrübeli teknik adamla yoluna devam ediyor.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi. 10 maçın 9'unu kazanan kırmızı-siyahlı ekip, sadece 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.