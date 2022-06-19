Martinez gidiyor, Lukaku ve Dybala geliyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'yu transfer etmek isteyen Inter'de Lautaro Martinez'in ise takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

İtalya Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter, 2022-2023 sezonu için kollarını sıvadı.

Milano ekibi, Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala ile Chelsea'de sorunlar yaşayan eski golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yürütülen görüşmelerde Dybala maaş konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. İtalyan basını İnter'in, Dybala'ya yıllığı 8 milyon avrodan 4 yıllık kontrat önerdiğini iddia etti.

Lukaku cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

115 milyon avro karşılığında transfer olduğu Chelsea'de beklediği ortamı bulamayan Belçikalı golcü, geçen sezon Thomas Tuchel tarafından birçok kez kulübede oturtuldu. İnter Lukaku için 10 milyon avroluk kiralama bedeli önerirken, Londra ekibi 15 milyon avro istiyor.

Lautaro Martinez, Ada yolunda...90 milyon avroluk teklif...

İnter kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, transfer için yeni kaynak yaratmanın da hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'in takıma veda edebileceği belirtiliyor.

İngiliz basını, yetenekli forveti Premier Lig temsilcisi Tottenham'ın teknik direktör Antonio Conte'nin de istediğini yazdı.

İtalya basını da Conte'nin talebiyle Tottenham'ın, Inter'e 90 milyon avroluk teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi.

Inter, 2018 yılında Martinez'i Racing'ten 25 milyon avro karşılığında transfer etmişti. İtalyan ekibinde 180 maça çıkan Martinez, 74 gol attı ve 24 asist yaptı. Arjantinli oyuncu, geçen yaz Barcelona'nın teklifini reddetmişti.

