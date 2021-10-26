ManU’da Solskjaer'in, geleceği tartışılıyor

Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, geleceği tartışılıyor. Ada'nın saygın yayın kuruluşu SKY Sports, Norveçli çalıştırıcının göreve devam edeceğini iddia etti

Liverpool'a karşı yaşanan hezimetten sonra, Manchester United'da gündem Ole GunnarSolskjaer...

Premier Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen İngiliz devinde, Norveçli teknik adamın görevden alınması bekleniyordu. Ancak SKY Sports alınan kötü sonuçlara rağmen, 48 yaşında çalıştırıcının işinin başında kalacağını öne sürdü.

Oysa Ada basınında Manchester United yönetiminin, İtalyan çalıştırıcı AntonioConte ile temasa geçtiği yönünde bilgiler yer alıyor. Bu gelişmeler ışığında İngiliz ekibini, milli maçlar için lige verilecek araya kadar zorlu maçlar bekliyor.

Hafta sonunda Tottenham'a konuk olacak Manchester United, ardından Devler Ligi'nde deplasmandaAtalanta ile karşılaşacak.

MANU, SİR ALEX FERGUSON SONRASI DİKİŞ TUTMADI

Zorlu fikstür, Manchester City derbisiyle devam edecek. Aslında Manchester United'da işler SirAlexFerguson'ın emekli olmasında sonra yolunda gitmedi.

David Moyes, RyanGiggs, Louis vanGaal ve JoseMourinho'nun takımın başına geçmesine ve yapılan onca transfere rağmen beklenen şampiyonluk gelmedi.

Ole GunnarSolskjaer de Manchester United'ı eski başarılı günlere taşıyamadı. Norveçli çalıştırıcı, İngiliz devinin başında çıktığı 164 maçta 91 kez galip gelirken, 39 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Solskjaer, Aralık 2018'de takımı Mourinho'dan devralmıştı. Manchester ekibi, Norveçli teknik adam ile o sezonu 6'ıncı tamamladı.

ZORLU FİKSTÜR

Liverpool'a 5-0 mağlup olan Manchester United'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

30 Ekim - Tottenham (deplasman)

2 Kasım - Atalanta (deplasman)

6 Kasım - Manchester City (içeride)



