Manchester United, tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Manchester United deplasmanda Real Sociedad'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Real Sociedad'a konuk oldu. Karşılaşma iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İtalya'da oynandı.

İngiliz temsilcisi 27. ve 57. dakikalarda Bruno Fernandes, 54. dakikada Rashford ve 90. dakikada Daniel James'in golleriyle Real Sociedad'ı 4-0 yendi.

Bu sonuçla Manchester United ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Perşembe günü oynanacak.

