Manchester United'da ten Hag dönemi

Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Erik ten Hag dönemi başlıyor.

İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Erik ten Hag'ın takımın başına getirildiğini duyurdu.

Hollandalı çalıştırıcı, kendisini 3 yıllığına Kırmızı Şeytanlar'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

ten Hag, 4.5 yıldır çalıştığı Ajax ile şu ana dek 2 lig ve 3 kupa şampiyonluğu kazanmış, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşamıştı.

Erik ten Hag, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, Manchester United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

