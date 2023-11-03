Manchester United'da Casemiro şoku

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İngiliz ekibi Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Casemiro, geçen çarşamba günü Newcastle United'a karşı aldığımız Carabao Kupası yenilgisi sırasında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

Brezilyalı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Manchester United'ın 29 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçını da kaçırma ihtimali olduğu belirtildi.

Geçmiş haftalarda teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından JadonSancho'yu kadro dışı bırakan İngiliz ekibi; Casemiro, LisandroMartinez, LukeShaw, TyrellMalacia, AmadDiallo ve AaronWan-Bissaka'nın sakatlığı sonrası 7 oyuncudan yoksun bulunuyor.

