Manchester City rahat kazandı

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Everton ile karşılaştı. Gök Maviler, deplasmanda 3-0 kazandı

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Mücadele 3-0 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 37. ve 51. dakikalarda İlkay Gündoğan ve 39. dakikada Haaland'dan geldi.

İlkay Gündoğan, 51. dakikada frikikten şık bir gole imza attı.

Haaland'ın golünde de asiste imza atan İlkay, 2016 Ekim'deki West Bromwich maçından sonra ilk kez bir maçta 3 gole birden direkt etki etti.

Erling Haaland ise maçta attığı golle 33. lig maçında 36 gole ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 85 puanla Arsenal'in önünde liderliğini sürdürdü. Kümede kalma mücadelesi veren Everton ise 32 puanda kaldı.Everton, kümede kalma potasının bir sıra üstünde yer alıyor.18. sıradaki Leeds United ise 31 puanla rakibinin bir puan gerisinde yer alıyor.

