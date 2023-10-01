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Manchester City, ligde ilk mağlubiyetini aldı

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İngiltere Premier Lig'de, Wolverhampton'a 2-1 mağlup olan Manchester City'nin ligde 6'da 6 galibiyet serisi sona erdi

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Manchester City, ligde ilk mağlubiyetini aldı
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Premier Lig'in 7. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, deplasmanda, futbolcusu Ruben Dias'ın 13. dakikada kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.
Manchester City, maçın 58. dakikasında Julian Alvarez'ın golü ile beraberliği yakalarken Wolverhampton, 66. dakikada Hee-chan Hwang'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Premier Lig lideri Manchester City, 18 puanda kalırken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wolverhampton ise puanını 7'ye çıkardı.
ARSENAL VE ASTON VİLLA FARKLI KAZANDI
Günün diğer maçlarında ise Arsenal, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 mağlup ederken Aston Villa ise konuk ettiği Brighton'ı 6-1 yendi. Maçta, Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, maçta ilk 11'de forma giyerken 57. dakikada oyundan çıktı.
 
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